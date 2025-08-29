Алина Загитова купила квартиру в Москве

Известная фигуристка Алина Загитова обзавелась собственной квартирой в столице России. Новое жилье олимпийской чемпионки расположено в западном районе Москвы, в одном из жилых комплексов компании «Самолет».
О размере квартиры чемпионка рассказала изданию sport24 с юмором: «Достаточно, чтобы не потеряться. На самом деле, мне важно было, чтобы в квартире я чувствовала себя очень комфортно вне зависимости от количества квадратов».
По поводу ремонта Алина отметила, что все дизайнерские решения будет принимать самостоятельно, однако сам процесс ремонта доверят профессионалам. Сроки сдачи дома уже известны — новоселье планируется в декабре этого года.
Напомним, что Алина Загитова является уникальной спортсменкой — она единственная в истории российского фигурного катания одиночница, завоевавшая все возможные титулы в своем виде спорта. Помимо спортивной карьеры, Алина активно развивается в других направлениях: в феврале 2024 года она дебютировала как певица, исполнив песню «Credo» в дуэте с Zivert на шоу «Влюблённые в фигурное катание». Также спортсменка проявила себя как театральный постановщик, создав ледовый рок-мюзикл «Ассоль», где затронула важные социальные темы. Недавно Алина призналась, что мечтает попробовать себя в кино, особенно в комедийном жанре.
Ранее мы сообщали, что в Казани на строительство школы Алины Загитовой выделят 1,29 млрд рублей. Центр разместят на улице Портовой.