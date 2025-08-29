Алина Загитова купила квартиру в Москве

Напомним, что Алина Загитова является уникальной спортсменкой — она единственная в истории российского фигурного катания одиночница, завоевавшая все возможные титулы в своем виде спорта. Помимо спортивной карьеры, Алина активно развивается в других направлениях: в феврале 2024 года она дебютировала как певица, исполнив песню «Credo» в дуэте с Zivert на шоу «Влюблённые в фигурное катание». Также спортсменка проявила себя как театральный постановщик, создав ледовый рок-мюзикл «Ассоль», где затронула важные социальные темы. Недавно Алина призналась, что мечтает попробовать себя в кино, особенно в комедийном жанре.