Журналиста из США Херша внесли в базу «Миротворца»*

В базу данных известного украинского сайта «Миротворец»* внесли американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили на сайте украинского ресурса.

Херш пополнил список из-за якобы «участия в актах гуманитарной агрессии против Украины», передает РИА Новости.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину по статье «Покушение на территориальную целостность Украины».

Украинские специальные службы также заочно предъявили обвинения народному артисту России Григорию Лепсу в связи с его поддержкой специальной военной операции. Недавно певец дал обещание выплатить российским военным по миллиону рублей.

Кроме того, в базе «Миротворец»* оказался двойник популярного канадского актера Райана Гослинга, военный под именем Родион Тимофеевич Гослов. На портале опубликована карточка о загадочном мужчине с позывным «Бегущий», что отсылает к известному фильму с участием актера «Бегущий по лезвию 2049».

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.