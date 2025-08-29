В базу данных известного украинского сайта «Миротворец»* внесли американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили на сайте украинского ресурса.
Херш пополнил список из-за якобы «участия в актах гуманитарной агрессии против Украины», передает РИА Новости.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину по статье «Покушение на территориальную целостность Украины».
Украинские специальные службы также заочно предъявили обвинения народному артисту России Григорию Лепсу в связи с его поддержкой специальной военной операции. Недавно певец дал обещание выплатить российским военным по миллиону рублей.
Кроме того, в базе «Миротворец»* оказался двойник популярного канадского актера Райана Гослинга, военный под именем Родион Тимофеевич Гослов. На портале опубликована карточка о загадочном мужчине с позывным «Бегущий», что отсылает к известному фильму с участием актера «Бегущий по лезвию 2049».
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.