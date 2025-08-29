Ричмонд
Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области произошел пожар

На севере Ростовской области отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 29 августа над Ростовской областью отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Известно, что беспилотник сбили на севере области в Чертковском районе. Из-за падения обломков произошел ландшафтный пожар. Однако возгорание оперативно потушили.

Как сказано в сообщении, никто из людей во время воздушной атаки не пострадал.

