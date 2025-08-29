Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области произошел пожар

В ночь на 29 августа над Ростовской областью отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Известно, что беспилотник сбили на севере области в Чертковском районе. Из-за падения обломков произошел ландшафтный пожар. Однако возгорание оперативно потушили.
Как сказано в сообщении, никто из людей во время воздушной атаки не пострадал.
Подпишись на нас в Telegram!
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше