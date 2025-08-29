Некоторые улицы в центре Минска перекроют 7 сентября

Кроме того, участок улицы Свердлова от Кирова до Ульяновской и четная сторона улицы Ульяновской от Свердлова до Ленина будут закрыты с 07:00 до 16:00. Еще по одному отрезку нельзя будет ездить с 7:00 до 17:00: по улице Кирова от Ленина до Комсомольской.