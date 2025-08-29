Некоторые улицы в центре Минска перекроют 7 сентября

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Проезд транспорта по ряду улиц в центре Минска временно запретят 6 и 7 сентября, это предусмотрено решением Минского горисполкома. Документ официально опубликован в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.
Перекрытия улиц связаны с проведением массового мероприятия. Так, с 16:00 6 сентября до 17:00 7 сентября закроют улицу Кирова на участке от Комсомольской до Свердлова.
Также в воскресенье, 7 сентября, движение запретят с 07:00 до 13:00:
- по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы, включая круговую транспортную развязку на площади Победы;
- по улице Киселева от улицы Красной до площади Победы;
- по местному проезду проспекта Независимости от улицы Киселева до улицы Коммунистической;
- по улице Коммунистической от местного проезда по проспекту Независимости до улицы Куйбышева;
- по улице Куйбышева от улицы Коммунистической до улицы Янки Купалы;
- по улице Янки Купалы от улицы Куйбышева до улицы Максима Богдановича;
- по улице Сторожовской;
- по проспекту Машерова от улицы Сторожовской до проспекта Победителей;
- по проспекту Победителей от улицы Орловской до улицы Ленина;
- по улице Ленина от проспекта Победителей до улицы Интернациональной.
Будут и ограничения с 07:00 до 14:00 по проспекту Независимости от Свердлова до Янки Купалы и по Ленина от Интернациональной до Независимости.
С 07:00 до 15:00 закроют отрезок Свердлова от улицы Кирова до проспекта Независимости, по проспекту Независимости от улицы Свердлова до временного кругового перекрестка в районе БГУ.
Кроме того, участок улицы Свердлова от Кирова до Ульяновской и четная сторона улицы Ульяновской от Свердлова до Ленина будут закрыты с 07:00 до 16:00. Еще по одному отрезку нельзя будет ездить с 7:00 до 17:00: по улице Кирова от Ленина до Комсомольской.
А с 12:00 до 14:00 перекроют улицу Янки Купалы от проспекта Независимости до Интернациональной и улицу Интернациональная от Янки Купалы до Ленина.
Ранее сообщалось, что в Минске 7 сентября пройдет очередной полумарафон.