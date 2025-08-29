Разработана теоретическая модель распространения звука в плотной плазме

Кроме того, полученные в работе результаты могут быть использованы для более глубокого понимания процессов в так называемой комплексной или пылевой плазме. Этот вид плазмы представляет собой уникальный физический объект, свойства которой исследуются, например, в условиях микрогравитации на Международной космической станции. Уникальность пылевой плазмы заключается в том, что ее можно рассматривать как простую физическую модель для детального изучения свойств конденсированных сред на уровне отдельных частиц.