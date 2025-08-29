Минпросвещения России ограничило продолжительность школьного дня

Минпросвещения России утвердило единый режим работы школ, следует из документа министерства. Согласно новым правилам, занятия в образовательных учреждениях должны начинаться не раньше 08:00 и завершаться не позже 19:00 при наличии второй смены.
При этом обучение 5-х и 9-х классов, а также классов для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено исключительно в первую смену.
— Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов, — рассказал начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.
В министерстве уточнили, что в документе закреплены нормы, соответствующие действующим санитарным правилам и нормативам, передает РИА Новости.
Министерство просвещения России в пятницу, 22 августа, объявило о сокращении учебного времени для изучения английского языка в 5−7-х классах до двух часов в неделю. Директор школы «КвантУм» Оксана Кляпка в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, с чем может быть связано это решение.