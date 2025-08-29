Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения России ограничило продолжительность школьного дня

Минпросвещения России утвердило единый режим работы школ, следует из документа министерства. Согласно новым правилам, занятия в образовательных учреждениях должны начинаться не раньше 08:00 и завершаться не позже 19:00 при наличии второй смены.

Минпросвещения России утвердило единый режим работы школ, следует из документа министерства. Согласно новым правилам, занятия в образовательных учреждениях должны начинаться не раньше 08:00 и завершаться не позже 19:00 при наличии второй смены.

При этом обучение 5-х и 9-х классов, а также классов для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено исключительно в первую смену.

— Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов, — рассказал начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.

В министерстве уточнили, что в документе закреплены нормы, соответствующие действующим санитарным правилам и нормативам, передает РИА Новости.

Министерство просвещения России в пятницу, 22 августа, объявило о сокращении учебного времени для изучения английского языка в 5−7-х классах до двух часов в неделю. Директор школы «КвантУм» Оксана Кляпка в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, с чем может быть связано это решение.