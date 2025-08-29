Ричмонд
Скончался российский композитор Родион Щедрин

В возрасте 92 лет скончался российский композитор Родион Щедрин. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в Большом театре.

— Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира, — добавили в пресс-службе учреждения.

По словам представителей театра, произошедшее — «огромная трагедия для всего мира искусства».

Щедрин родился в 1932 году в Москве. Является лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «Работа композитора в музыкальном театре».

Почетный профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (1997), Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (2005), Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (2007), Пекинской центральной консерватории музыки (2008).