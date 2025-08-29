Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 93-м году жизни скончался композитор Родион Щедрин

Стало известно о смерти отечественного композитора Родиона Щедрина. Он умер на 93-м году жизни.

Стало известно о смерти отечественного композитора Родиона Щедрина. Об этом сообщили в Большом театре.

«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры», — говорится в сообщении театра.

Известный деятель культуры скончался на 93-м году жизни. Отмечается, что его произведения десятилетиями исполняются на разных сценах мира.

О причинах смерти Щедрина не сообщается.

Композитор родился в середине декабря 1932 года в Москве. Он имеет звание народного артиста СССР и является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Он написал 7 опер, 5 балетов, 3 симфонии. На его счету почти полтора десятка концертов и бесчисленное множество произведений различных музыкальных направлений. Здесь и камерная, и инструментальная, и хоровая, музыка для кино и театра.

Золотую коллекцию мирового музыкального искусства навсегда пополнили балеты «Кармен-сюита», «Конек-горбунок», «Анна Каренина», оперы «Мертвые души», «Лолита» и многие другие. Щедрин в 1958 году женился на балерине Майе Плисецкой, которая скончалась 10 лет назад.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.