На 93-м году жизни скончался композитор Родион Щедрин

Стало известно о смерти отечественного композитора Родиона Щедрина. Об этом сообщили в Большом театре.
«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры», — говорится в сообщении театра.
Известный деятель культуры скончался на 93-м году жизни. Отмечается, что его произведения десятилетиями исполняются на разных сценах мира.
О причинах смерти Щедрина не сообщается.
Композитор родился в середине декабря 1932 года в Москве. Он имеет звание народного артиста СССР и является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Он написал 7 опер, 5 балетов, 3 симфонии. На его счету почти полтора десятка концертов и бесчисленное множество произведений различных музыкальных направлений. Здесь и камерная, и инструментальная, и хоровая, музыка для кино и театра.
Золотую коллекцию мирового музыкального искусства навсегда пополнили балеты «Кармен-сюита», «Конек-горбунок», «Анна Каренина», оперы «Мертвые души», «Лолита» и многие другие. Щедрин в 1958 году женился на балерине Майе Плисецкой, которая скончалась 10 лет назад.
