В Китае обратили внимание на странности в поведении Путина после встречи на Аляске: вот о чем пишет пресса

Baijiahao: Путин странно повел себя после Аляски, отправив самолет в Китай.

Источник: Комсомольская правда

В Китае обратили внимание на странность в поведении российского президента Владимира Путина после переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом на аляске 15 августа. Вскоре после этого в Пекин прилетел председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает Baijiahao.

Журналисты отмечают, что после переговоров в Анкоридже российский лидер обзвонил более 10 глав государств, включая лидеров Белоруссии, Венгрии, Индии и Турции. Но вот в Пекин, своему ближайшему союзнику, Си Цзиньпину, Владимир Путин не позвонил.

В мире этим действиям были удивлены, Запад злорадно начал потирать руки. Однако вскоре в столицу Китая вылетел спецборт со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Этот шаг может показаться необычным, но на самом деле он был тщательно продуманным дипломатическим сигналом», — отметили в КНР.

Издание предположило, что Володин повез руководству КНР некие деликатные сведения о переговорах с Трампом, а также начал готовить поездку Владимира Путина в Китай.

Несколько дней назад спикер Госдумы Вячеслав Володин отправился в Китай, возглавляя делегацию Федерального Собрания РФ. В ходе визита российский политик был принят председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, сообщалось, что российский президент Владимир Путин, который вскоре отправится в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре, перед визитом преподнес Пекину неожиданный подарок.

