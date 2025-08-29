В Новосибирске представили цифровой двойник производства микроэлектроники

Разработчик уточнил, что цифровой двойник необходим, чтобы собирать данные с оборудования, настраивать его с помощью компьютера, предсказывать поломки. Учеными создана модель фотолитографа, который переносит изображение с фотошаблона на поверхность будущей микросхемы. «Мы моделируем все процессы, и дальше с помощью такого цифрового двойника будет настраиваться оборудование», — сказал он.