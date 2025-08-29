Пенсионерка из Новосибирска вернула 340 тысяч, которые отдала мошенникам

После рассмотрения дела, инициированного прокуратурой Татарского района в защиту интересов пенсионерки, ставшей жертвой телефонного мошенничества, было принято решение о взыскании 340 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.