Пенсионерка из Новосибирска вернула 340 тысяч, которые отдала мошенникам

76-летняя местная жительница под влиянием обмана, через банкомат перевела аферистам деньги.
После рассмотрения дела, инициированного прокуратурой Татарского района в защиту интересов пенсионерки, ставшей жертвой телефонного мошенничества, было принято решение о взыскании 340 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.
Следственный отдел МО МВД России «Татарский» ведет расследование уголовного дела, возбужденного по статье 159, части 3 УК РФ (мошеннические действия).
В ходе следствия выяснилось, что 76-летняя женщина, проживающая в районе, поддавшись обману, воспользовалась банкоматом «Альфа-Банка» для перевода 340 тысяч рублей на счет, указанный злоумышленниками.
Краснотурьинский городской суд Свердловской области 2 июля 2025 года удовлетворил иск, поданный Татарским межрайонным прокурором в интересах пострадавшей пенсионерки, о возмещении незаконно полученных средств. С лица, на чей банковский счет поступили деньги жертвы, взыскана сумма в размере 340 тысяч рублей.