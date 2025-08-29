Ушла эпоха: Родион Щедрин — культовый композитор России

Он был виртуозом-исполнителем своих произведений и интенсивно занимался дирижированием и музыкальной педагогикой. В течение более десяти лет возглавлял Союз композиторов Российской Федерации, сменив на этом посту Дмитрия Шостаковича. Среди его ключевых произведений — семь опер и балетов, многие из которых поставлены в Большом театре, что сделало его первым композитором с таким достижением в двухвековой истории театра. Известны его балеты «Маленький лорд» (1960), «Анна Каренина» (1972), опера «Мёртвые души» и хоровая сюита «Запечатлённый ангел» (1992).