Самарцам дали рекомендации, стоит ли брать отпуск в сентябре

Так как в сентябре нет праздников, из-за которых вводят выходные дни, то в этом месяце количество выходных дней будет практически таким же, как в другие месяцы года. А финансовая выгода отпуска напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Речь идет о сотрудниках, которые получают оклад.