Самарцам дали рекомендации, стоит ли брать отпуск в сентябре

Завершается лето, традиционная пора отпусков. Но и сентябрь — отличное время, чтобы немного отдохнуть от работы и набраться сил. Но выгодно ли уходить в отпуск в сентябре 2025 года? Об этом рассказал эксперт сервиса SuperJob Александр Южалин.
Так как в сентябре нет праздников, из-за которых вводят выходные дни, то в этом месяце количество выходных дней будет практически таким же, как в другие месяцы года. А финансовая выгода отпуска напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Речь идет о сотрудниках, которые получают оклад.
Поэтому эксперт назвал сентябрь вполне выгодным для оформления отпуска. Его рекомендации приводит РИА Новости.