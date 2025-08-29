Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцам дали рекомендации, стоит ли брать отпуск в сентябре

Стало известно, выгодно ли самарцам брать в сентябре отпуск.

Источник: Комсомольская правда

Завершается лето, традиционная пора отпусков. Но и сентябрь — отличное время, чтобы немного отдохнуть от работы и набраться сил. Но выгодно ли уходить в отпуск в сентябре 2025 года? Об этом рассказал эксперт сервиса SuperJob Александр Южалин.

Так как в сентябре нет праздников, из-за которых вводят выходные дни, то в этом месяце количество выходных дней будет практически таким же, как в другие месяцы года. А финансовая выгода отпуска напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Речь идет о сотрудниках, которые получают оклад.

Поэтому эксперт назвал сентябрь вполне выгодным для оформления отпуска. Его рекомендации приводит РИА Новости.