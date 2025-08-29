В Иркутске 31 августа закроют движение по плотине ГЭС. Ограничение для автомобилистов продлится с 19:00 до 23:00. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Временные неудобства связаны с проведением фестиваля «Алые паруса Иркутска», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Машинам нельзя будет проехать на участке от улицы Старо-Кузьмихинской до Байкальского кольца. Исключение составит общественный транспорт, который продолжит ездить по плотине ГЭС в обоих направлениях.
Ранее КП-Иркутск рассказала, чем удивит фестиваль Алые паруса в Иркутске 2025. Днем пройдут спортивные состязания по парусному спорту и виндсерфингу, а вечером — жители города увидят красочный парад яхт.