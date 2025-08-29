Найден надежный способ создания квантовых чипов на основе карбида кремния

Исследования проводятся в сотрудничестве с Физико-техническим институтом им. А. Ф. Иоффе РАН — одним из мировых лидеров в области синтеза карбида кремния. «Квантовые технологии на данным момент имеют три основных направления — квантовые вычисления, коммуникации и сенсорика. В данном случае результаты будут полезны при разработке элементов преобразования квантовой информации между различными средами с эффективным переносом или преобразованием данных — в квантовых коммуникациях, сетях и спин-фотонных интерфейсах», — заключила участница исследования Екатерина Дмитриева.