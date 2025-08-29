Композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни

Композитор, пианист, народный артист СССР Родион Щедрин скончался в возрасте 92 лет, сообщили в Государственном академическом Большом театре.
В сообщении говорится, что величайший гений современности, мировой классик ушел из жизни ночью.
В театре назвали Щедрина уникальным явлением и эпохой в жизни мировой музыкальной культуры. Подчеркивается, что оперы, балеты и симфонические сочинения великого композитора многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших мировых сценах.
Смерть Щедрина в Большом театре назвали огромной трагедией и невосполнимой потерей для мира искусства.
Ранее на 74-м году жизни скончался народный артист России, оперный певец Сергей Алексашкин, который 36 лет служил в Мариинском театре.
Также сообщалось, что не стало советской певицы Маргареты Ивануш, которой 13 сентября должно было исполниться 76 лет.
22 августа в возрасте 78 лет скончался певец Ярослав Евдокимов.