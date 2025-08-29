Композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни

В театре назвали Щедрина уникальным явлением и эпохой в жизни мировой музыкальной культуры. Подчеркивается, что оперы, балеты и симфонические сочинения великого композитора многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших мировых сценах.