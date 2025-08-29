С 1 сентября банки смогут блокировать снятие наличных при нетипичном поведении: россиянам перечислили все подозрительные операции

Подозрения у банка также возникнут при фиксации нетипичной активности в виде звонков, СМС или сообщений в мессенджерах за шесть часов до операции. Опасения вызовет недавняя смена номера телефона для авторизации, информация о вредоносной программе на устройстве клиента или пять и более отказов в выдаче средств в течение дня.