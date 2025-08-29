С 1 сентября банки смогут блокировать снятие наличных при нетипичном поведении: россиянам перечислили все подозрительные операции

С 1 сентября российские банки будут временно блокировать операции по снятию наличных свыше 50 тысяч рублей, если они покажутся подозрительными. Как сообщила «Газете.Ru» эксперт «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко, ограничение действует 48 часов, и в этот период сумму можно получить в офисе с паспортом.
Под нетипичным поведением клиента понимается снятие денег в ночное время, неоднократные запросы на выдачу средств или использование непривычного способа получения денег. Операцию заблокируют, если клиент в течение суток до снятия наличных получил заемные средства, перевел крупную сумму со счета в другом банке или досрочно закрыл вклад на сумму более 200 тысяч рублей.
Подозрения у банка также возникнут при фиксации нетипичной активности в виде звонков, СМС или сообщений в мессенджерах за шесть часов до операции. Опасения вызовет недавняя смена номера телефона для авторизации, информация о вредоносной программе на устройстве клиента или пять и более отказов в выдаче средств в течение дня.
Прежде Банк России опроверг слухи о возможном запрете на снятие наличных с депозитов. Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин заявил, что такой шаг недопустим.