Американского журналиста Сеймура Херша внесли в базу «Миротворца»

В 2023 году Херш опубликовал расследование о диверсиях на «Северных потоках».

Источник: Аргументы и факты

Американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша внесли в базу данных украинского националистического сайта «Миротворец»*. Такие данные опубликованы на сайте ресурса.

Одной из причин включения Херша в базу сайта называется якобы его «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины».

В 2023 году Херш опубликовал расследование о диверсиях на «Северных потоках». По данным источника журналиста, взрывные устройства под российскими экспортными газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Произошло это в июне 2022 года во время учений Baltops. Согласно расследованию Херша, решение об операции принимал тогдашний американский лидер Джо Байден.

В июле 2025 года Херш со ссылкой на источники писал, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Лондоне, может заменить Владимира Зеленского на посту главы государства в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» внесли российского актера Павла Деревянко.

* В России доступ к сайту заблокирован по решению суда.

