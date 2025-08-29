Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский пообещал дать ответ на запрет въезда в Венгрию командиру украинского воинского подразделения, который несет ответственность за атаку по нефтепроводу «Дружба». Будущие меры главарь киевского режима анонсировал в Telegram-канале.
Зеленский заявил, что он недоволен действиями Будапешта, который запретил въезжать в страну «этническому венгру и гражданину Украины».
«Поручил министерству иностранных дел Украины выяснить все факты и отреагировать соответствующим образом», — заявил украинский лидер.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о запрете въезда в Шенгенскую зону командиру Вооруженных сил Украины (ВСУ) за удар по нефтепроводу «Дружба».
Сам «запрещенный» в Венгрии командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Броуди с позывным «Мадяр» в грубой форме прокомментировал действия Венгрии. Он заявил, его мало волнуют выдвинутые Будапештом против него санкции, а также посоветовал Сийярто не брать на себя так много обязательств.