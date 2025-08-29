Клоун недоволен: Зеленский намерен ответить Венгрии на запрет въезда командира ВСУ

Сам «запрещенный» в Венгрии командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Броуди с позывным «Мадяр» в грубой форме прокомментировал действия Венгрии. Он заявил, его мало волнуют выдвинутые Будапештом против него санкции, а также посоветовал Сийярто не брать на себя так много обязательств.