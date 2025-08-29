Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп распорядился строить федеральные здания только в античном стиле

Трамп хочет видеть правительственные здания в классическом греческом или римском стиле.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве правительственных зданий в классическом греческом или римском стиле. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

«Отцы-основатели, как и многие великие общества до них, придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре. Они хотели, чтобы общественные здания вдохновляли граждан и способствовали развитию добродетели. Президент Джордж Вашингтон и госсекретарь Томас Джефферсон сознательно создавали ключевые здания в Вашингтоне по образцу классической архитектуры Афин и Рима», — отмечается в сообщении.

В указе Трамп подчеркивает, что строительство таких зданий позволит визуально связать современное государство с истоками демократии в античности, «напоминая гражданам не только об их правах, но и об обязанностях по поддержанию и сохранению государственных институтов».

Президент добавил, что в течение полутора веков после основания страны федеральная архитектура «отличалась красивыми и любимыми многими зданиями», но с 1960-х годов государство стало отдавать предпочтение «модернистским и бруталистским» проектам, которые многим кажутся непривлекательными.

Трамп подчеркнул, что федеральные общественные здания должны украшать пространства, облагораживать Соединенные Штаты, вдохновлять людей и «вызывать уважение у широкой общественности».

«Они также должны выделяться как общественные здания», — говорится в указе.

Если при проектировании будет выбран иной стиль, постройка должна «вызывать уважение у широкой общественности и наглядно демонстрировать достоинство, предприимчивость, энергичность и стабильность американской системы самоуправления», указал Трамп.

Кроме того, президент потребовал, чтобы архитекторы федеральных зданий «имели образование в области классической архитектуры или значительный опыт работы в этой сфере». Также он поручил создать должность старшего советника по архитектурному проектированию. В случае предложения более современного здания архитектор обязан будет обосновать свой выбор.

Ранее Трамп и дизайнер Геббиа час обсуждали обновление правительственных сайтов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше