Трамп распорядился строить федеральные здания только в античном стиле

Президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве правительственных зданий в классическом греческом или римском стиле. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.
«Отцы-основатели, как и многие великие общества до них, придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре. Они хотели, чтобы общественные здания вдохновляли граждан и способствовали развитию добродетели. Президент Джордж Вашингтон и госсекретарь Томас Джефферсон сознательно создавали ключевые здания в Вашингтоне по образцу классической архитектуры Афин и Рима», — отмечается в сообщении.
В указе Трамп подчеркивает, что строительство таких зданий позволит визуально связать современное государство с истоками демократии в античности, «напоминая гражданам не только об их правах, но и об обязанностях по поддержанию и сохранению государственных институтов».
Президент добавил, что в течение полутора веков после основания страны федеральная архитектура «отличалась красивыми и любимыми многими зданиями», но с 1960-х годов государство стало отдавать предпочтение «модернистским и бруталистским» проектам, которые многим кажутся непривлекательными.
Трамп подчеркнул, что федеральные общественные здания должны украшать пространства, облагораживать Соединенные Штаты, вдохновлять людей и «вызывать уважение у широкой общественности».
«Они также должны выделяться как общественные здания», — говорится в указе.
Если при проектировании будет выбран иной стиль, постройка должна «вызывать уважение у широкой общественности и наглядно демонстрировать достоинство, предприимчивость, энергичность и стабильность американской системы самоуправления», указал Трамп.
Кроме того, президент потребовал, чтобы архитекторы федеральных зданий «имели образование в области классической архитектуры или значительный опыт работы в этой сфере». Также он поручил создать должность старшего советника по архитектурному проектированию. В случае предложения более современного здания архитектор обязан будет обосновать свой выбор.
