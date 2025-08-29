Эксперт Кочис назвал оптимальное время суток для секса в зависимости от возраста

Эксперт по гормональному здоровью Майк Кочис поделился рекомендациями о том, в какое время суток лучше заниматься сексом в зависимости от возраста.
Он отметил, что в 20−30 лет подойдут любые часы, так как в этот период фертильность и либидо находятся на высоком уровне. Кочис подчеркнул, что это время идеально для экспериментов и спонтанности.
С 30 до 40 лет тяга к интимной жизни может снижаться из-за стресса, семейных обязанностей и гормональных изменений. По словам эксперта, в этом возрасте близость больше основана на доверии и эмоциональной связи, а подходящее время выбирается заранее.
По мере взросления приоритеты меняются. С 40 до 50 лет комфортным временем могут стать утро или день, так как ночная активность уже не так привлекательна, а у женщин из-за менопаузы возможны дополнительные трудности. После 60 лет, добавил Кочис, половые гормоны стабилизируются, снижается уровень стресса, и лучшими моментами для близости становятся утренние и вечерние часы, передает Metro.
