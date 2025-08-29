«Белтелеком» объявил о запуске нового тарифного плана. Подробности озвучили в пресс-службе организации «Белтелеком».
В пресс-службе уточнили, что организация приняла решение расширить линейку доступных социальных тарифных планов. Так, с 25 августа был введен новый тарифиный план для доступа в интернет «Социальный анлим 100» под торговой маркой byfly.
Указанный тарифный план представляет абонентам нелимитируемый доступ в сеть интернет с высокой скоростью приема, а также передачи данных — до 100/50 Мбит/с соответственно. Новый тарифный план может подключить как физические, так и юридические лица следующих категорий.
Указаны многодетные семьи, инвалиды всех групп, детские дома и дома семейного типа, семьи, у которых есть дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, ветераны Великой Отечественной войны, общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов всех групп. Также данный тарифный план доступен для воинов-интернационалистов, узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, семей лиц, погибших (умерших) при исполнении воинских (служебных) обязанностей.
В организации добавляют, что для активации тарифного плана нужно предоставить документы, которые подтверждают соответствие одной из названный категорий.
«Стоимость тарифа “Социальный анлим 100” составит 24 рубля 50 копеек», — подчеркнули в «Белтелекоме».
