«Белтелеком» объявил о запуске нового тарифного плана

Указаны многодетные семьи, инвалиды всех групп, детские дома и дома семейного типа, семьи, у которых есть дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, ветераны Великой Отечественной войны, общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов всех групп. Также данный тарифный план доступен для воинов-интернационалистов, узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, семей лиц, погибших (умерших) при исполнении воинских (служебных) обязанностей.