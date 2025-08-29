SA: Ученые из США выявили ключевой фактор, который приводит к смерти от COVID-19

Ученые Роспотребнадзора разработали тест, который будет выявлять 25 различных вирусов, в том числе коронавирус и грипп. Насколько эффективным будет этот тест и возможна ли погрешность в его результатах, «Вечерняя Москва» обсудила с вирусологом, главным научным сотрудником НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолием Альтштейном.