В Перми столовая «У Клена» опечатана из-за нарушений норм СанПиН

В Перми судебные приставы приостановили деятельность очередной столовой, где ранее были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, угрожающие жизни и здоровью людей.
На предприятии общественного питания «У Клена» на Хлебозаводской не соблюдалась поточность технологических процессов: обработка пищевого сырья и приготовление из него блюд осуществлялись в одном помещении общей площадью 15 кв. м. Отсутствовало бактерицидное оборудование, для уборки не применялись дезинфицирующие средства, не велся гигиенический журнал сотрудников. Кроме того, предпринимательница, осуществляющая деятельность в заведении, допустила прием и хранение пищевой продукции без маркировок, не разработала технологические карты для приготовления блюд, не обеспечила производственный контроль и регистрацию температуры хранения продуктов в холодильниках.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности столовой «У Клена» сроком на 30 суток.
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения выехали на место и опечатали входные двери заведения. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности пломб.