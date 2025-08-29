В Перми столовая «У Клена» опечатана из-за нарушений норм СанПиН

На предприятии общественного питания «У Клена» на Хлебозаводской не соблюдалась поточность технологических процессов: обработка пищевого сырья и приготовление из него блюд осуществлялись в одном помещении общей площадью 15 кв. м. Отсутствовало бактерицидное оборудование, для уборки не применялись дезинфицирующие средства, не велся гигиенический журнал сотрудников. Кроме того, предпринимательница, осуществляющая деятельность в заведении, допустила прием и хранение пищевой продукции без маркировок, не разработала технологические карты для приготовления блюд, не обеспечила производственный контроль и регистрацию температуры хранения продуктов в холодильниках.