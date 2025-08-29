В Кировском районе Новосибирска произошла жестокая драка

Инцидент развернулся накануне вечером, местные жители были в шоке.
В Кировском районе вечером произошел инцидент с применением насилия: группа юношей совершила нападение на двух случайных прохожих, нанеся им телесные повреждения без какого-либо повода.
«28 августа, около 23:00, на улице Виктор Шевелева, 30, несколько молодых людей агрессивно атаковали двух человек, не предъявляя никаких требований или объяснений. По словам очевидцев, они просто начали избивать их. Это вопиющий случай, и я надеюсь, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование», — пишут свидетели в паблике АСТ-54.
Местные жители сообщают, что в течение ночи из двора доносились громкие крики и другие шумовые помехи.
По словам одного из свидетелей, который предпочел остаться неназванным, нападение было настолько внезапным и яростным, что жертвы не успели даже оказать должного сопротивления.
Жители района выражают обеспокоенность ростом агрессии и призывают к усилению мер безопасности.