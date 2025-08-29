В Кировском районе Новосибирска произошла жестокая драка

«28 августа, около 23:00, на улице Виктор Шевелева, 30, несколько молодых людей агрессивно атаковали двух человек, не предъявляя никаких требований или объяснений. По словам очевидцев, они просто начали избивать их. Это вопиющий случай, и я надеюсь, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование», — пишут свидетели в паблике АСТ-54.