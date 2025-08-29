Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировском районе Новосибирска произошла жестокая драка

Инцидент развернулся накануне вечером, местные жители были в шоке.

Инцидент развернулся накануне вечером, местные жители были в шоке.

В Кировском районе вечером произошел инцидент с применением насилия: группа юношей совершила нападение на двух случайных прохожих, нанеся им телесные повреждения без какого-либо повода.

«28 августа, около 23:00, на улице Виктор Шевелева, 30, несколько молодых людей агрессивно атаковали двух человек, не предъявляя никаких требований или объяснений. По словам очевидцев, они просто начали избивать их. Это вопиющий случай, и я надеюсь, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование», — пишут свидетели в паблике АСТ-54.

Местные жители сообщают, что в течение ночи из двора доносились громкие крики и другие шумовые помехи.

По словам одного из свидетелей, который предпочел остаться неназванным, нападение было настолько внезапным и яростным, что жертвы не успели даже оказать должного сопротивления.

Жители района выражают обеспокоенность ростом агрессии и призывают к усилению мер безопасности.