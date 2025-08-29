Эксперт Пятницин рассказал об ошибках, которые допустила Наговицина на пике Победы

У российской альпинистки Натальи Наговициной отсутствовала необходимая подготовка для восхождения на гору. Такое мнение высказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
По его словам, от похода на пик Победы женщину пытались отговорить сразу несколько горных гидов.
— Ей не рекомендовали туда идти, сказали: «Вам еще рано». Тем не менее она нашла себе спутника и пошла. Риск из-за низкой подготовки был изначально. Неподготовленным людям в горах делать нечего, — высказался он.
По словам Пятницина, Наговицина должна была пройти подготовку, чтобы подтвердить свою квалификацию.
— Это и есть профилактика смерти, так уберегли не одну жизнь, — подчеркнул он в беседе с RT.
Опубликованы фото Натальи Наговициной и ее спутников Романа Мокринского, итальянца Луки Синигальи и немца Гюнтера Зигмунда во время безуспешной попытки спасения спортсменки с пика Победы.
Утром 23 августа журналисты сообщили, что Наталья Наговицина погибла на пике Победы, где застряла с переломом ноги. Она 11 дней находилась при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой Птица.