«Нас зажали в давке, мы начали задыхаться»: поклонники пожаловались на организацию концерта Кадышевой

«Когда мы зашли на территорию, билетов было продано в 3−4 раза больше, чем может вместить эта площадка, соответственно, там толпы. Пройти на свое место — то, которое ты оплатил, а между прочим, 5500 стоил билет в партер, невозможно. То есть мы пытались протиснуться, нас зажали в этой давке. Я уже начала просто задыхаться, поняла, что дальше не пойду», — рассказала она.