«Нас зажали в давке, мы начали задыхаться»: поклонники пожаловались на организацию концерта Кадышевой

На концерте Надежды Кадышевой в Зеленом театре в Москве произошла давка. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на слова одной из зрительниц Марии.
По словам посетительницы, пройти на свое оплаченное место было физически невозможно. Она рассказала, что концерт начался в восемь, а их пустили в зал только к девяти часам. Прямо на входе началась сильная давка.
«Когда мы зашли на территорию, билетов было продано в 3−4 раза больше, чем может вместить эта площадка, соответственно, там толпы. Пройти на свое место — то, которое ты оплатил, а между прочим, 5500 стоил билет в партер, невозможно. То есть мы пытались протиснуться, нас зажали в этой давке. Я уже начала просто задыхаться, поняла, что дальше не пойду», — рассказала она.
Мария добавила, что ей пришлось уйти с концерта через пять минут после начала, поскольку зрители из разных зон перемещались в том числе в вип и амфитеатр, куда проход был дороже.
