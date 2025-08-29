«Хоккей в моей жизни не навсегда»: Овечкин рассказал о завершении карьеры

По его словам, главной поддержкой для него остается супруга Анастасия Шубская, которая родила двоих детей и разделяет с ним все трудности. Овечкин рассказал, что сыновья проявляют большой интерес к хоккею и с удовольствием занимаются спортом. Он отметил, что не собирается их заставлять, и если детям действительно будет интересно, они сами выберут этот путь.