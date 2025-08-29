Ричмонд
«Хоккей в моей жизни не навсегда»: Овечкин рассказал о завершении карьеры

Российский хоккеист Александр Овечкин признался, что пока не думает о завершении карьеры и хочет продолжать играть, хотя понимает, что хоккей не будет в его жизни вечно.

— Понимаю, что хоккей в моей жизни не навсегда. Но честно скажу: я пока об этом не думаю, — сказал он.

По его словам, главной поддержкой для него остается супруга Анастасия Шубская, которая родила двоих детей и разделяет с ним все трудности. Овечкин рассказал, что сыновья проявляют большой интерес к хоккею и с удовольствием занимаются спортом. Он отметил, что не собирается их заставлять, и если детям действительно будет интересно, они сами выберут этот путь.

При этом хоккеист уже задумывается о будущем. После завершения карьеры он планирует вернуться в Москву и развивать собственную спортивную академию. Там он намерен открыть музей для болельщиков и передать часть личной коллекции, что, как он с улыбкой отметил, поможет супруге избавиться от «разбросанных по дому клюшек», передает Psychologies.

В начале апреля Овечкин побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.