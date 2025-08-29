Все ради Абхазии: желание отдохнуть стало стимулом к погашению долгов по алиментам

Мужчина не доплатил собственному ребенку порядка 50 тысяч рублей. Он всячески игнорировал свой родительский долг: не участвовал в воспитании малолетней дочери, перестал навещать ее, забывал значимые даты.
Сотрудники отдела судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю неоднократно вызывали горе-отца на прием, но тот не являлся. Обращение взыскания на доходы должника не позволило погасить долг в полной мере. Проверка финансового положения прикамца, проведенная сотрудником ведомства, не выявила у него новых банковских счетов или имущества. Работник органа принудительного исполнения начал готовить документы для привлечения нарушителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 за неуплату средств на содержание ребенка.
Внезапно гражданин лично объявился в подразделении ведомства и запросил квитанцию на погашение долга. Решающую роль в выплате задолженности сыграл запрет на пересечение границ Российской Федерации. Как оказалось, мужчина собирался посетить Абхазию, но, обнаружив в личном кабинете Госуслуг информацию об ограничении в праве выезда из страны, поспешил погасить всю сумму неисполненных обязательств. После поступления денежных средств на депозитный счет отделения судебных приставов ограничение было снято.