Все ради Абхазии: желание отдохнуть стало стимулом к погашению долгов по алиментам

Сотрудники отдела судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю неоднократно вызывали горе-отца на прием, но тот не являлся. Обращение взыскания на доходы должника не позволило погасить долг в полной мере. Проверка финансового положения прикамца, проведенная сотрудником ведомства, не выявила у него новых банковских счетов или имущества. Работник органа принудительного исполнения начал готовить документы для привлечения нарушителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 за неуплату средств на содержание ребенка.