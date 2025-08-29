Ричмонд
Главные новости 29 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 29 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 августа 2025.

В США заявили о неготовности РФ и Украины прекратить конфликт

Источник: Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что Москва и Киев пока не готовы закончить военное противостояние. По ее словам, американский лидер Дональд Трамп желает, чтобы конфликт был урегулирован, но президенты Украины и России такого стремления не демонстрируют.

Трамп считает Киев препятствием в отношениях с Москвой

Президент США Дональд Трамп рассматривает Украину как помеху в процессе восстановления связей с Россией, имеющих для него приоритетное значение. Об этом со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил французский журнал Le Point.

Европа оценивает вариант создания буферной зоны на Украине

Лидеры стран Европы обсуждают вариант создания буферной зоны на Украине, которая будет разделять территории сторон конфликта после его урегулирования. Предполагается, что глубина буферной полосы достигнет 40 км. Противники такого решения считают, что разграничение не окажет сдерживающего действия на Москву.

Глава правительства хуситов погиб при атаке Израиля

Премьер-министр правительства Йемена, созданного движением «Ансар Алла» (хуситами), Ахмед Галеб ар-Рахави, погиб в результате израильского авиаудара по Сане. Об этом сообщил источник, близкий к семье политика. Удар, в результате которого погибли и были ранены несколько высокопоставленных лиц, армия Израиля нанесла 28 августа.

На должность генпрокурора внесут кандидатуру Александра Гуцана

Источники РБК сообщили, что президент России Владимир Путин внесет на утверждение в Совфед представление по выдвижению на пост генпрокурора кандидатуру Александра Гуцана, полпреда Северо-Западного федерального округа. Действующий генпрокурор Игорь Краснов претендует на должность главы Верховного суда РФ.

