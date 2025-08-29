Главные новости 29 августа 2025 года

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что Москва и Киев пока не готовы закончить военное противостояние. По ее словам, американский лидер Дональд Трамп желает, чтобы конфликт был урегулирован, но президенты Украины и России такого стремления не демонстрируют.