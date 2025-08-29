Белорусы тратят на продукты 38,4% своих зарплат, а на оплату услуг — 24,6%

Так, по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси во II квартале 2025 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство были 2790,4 рубля в месяц: в городах и поселках городского типа — 2923,8 рубля в месяц, а в сельских населенных пунктах — 2361,3 рубля.