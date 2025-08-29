Ричмонд
Белорусы тратят на продукты 38,4% своих зарплат, а на оплату услуг — 24,6%

Белстат раскрыл, сколько денег тратят белорусы на продукты и на услуги.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы тратят на продукты 38,4% своих зарплат, а на услуги — 24,6%. Это следует из информации Национального статистического комитета.

Так, по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси во II квартале 2025 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство были 2790,4 рубля в месяц: в городах и поселках городского типа — 2923,8 рубля в месяц, а в сельских населенных пунктах — 2361,3 рубля.

В Белстате отметили, что доля потребительских расходов белорусов на питание составила 38,4%. Что касается покупки непродовольственных товаров, то доля расходов оказалась 34,6%, а на оплату услуг — 24,6%.

Тем временем Белстат обнародовал зарплаты учителей в Беларуси.

Кстати, мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 сентября 2025: вырастут пенсия и зарплаты, подорожает проезд, новые правила использования телефонов в школе, сельскохозяйственные ярмарки.

Ранее «Минсктранс» заявил про новый способ оплаты штрафов за безбилетный проезд с 1 сентября: «Оплата наличными будет невозможна».

Также мы собрали, что можно и нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа, когда говорят «Третий Спас хлеба припас».