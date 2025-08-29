Марина Седых из Иркутска вошла в топ-20 богатейших женщин России. В списке Forbes она занимается 12-ю строчку. Издание сообщает, что ее состояние оценивается в 900 миллионов долларов.
Известно, что Марина Седых с 2013 по 2018 год занимала должность депутата Законодательного собрания Иркутской области. А также является бывшим гендиректором ИНК-Капитал.
В этом году предпринимательница возглавила Попечительский совет Иркутского государственного университета. Годом ранее Марина Седых также была в списке богатейших женщин. Она окончила юридический факультет ИГУ. Начала свою карьеру как юрист-консульт.
