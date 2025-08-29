Ричмонд
Болгарский теннисист Иванов дисквалифицирован на 5 лет за договорные матчи

По данным ITIA, с февраля по октябрь 2022 года Иванов сделал ставки на сумму более €196 тыс.

Источник: Аргументы и факты

Болгарский теннисист Симон Иванов отстранен от спортивной деятельности на пять лет за участие в ставках и договорных матчах. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Отмечается, что 25-летний спортсмен не явился на слушания под председательством независимого эксперта по антикоррупционным делам Ричарда Макларена.

По данным ITIA, с февраля по октябрь 2022 года Иванов сделал ставки на сумму более €196 тыс. После ряда подозрительных предупреждений, связанных как минимум с 11 матчами, сыгранными теннисистом с ноября 2019 года по апрель 2024 года, агентство начало расследование.

В ходе проверки игрока опрашивали четыре раза, включая письменные запросы на анализ известных мобильных устройств, используемых Ивановым, для выявления возможной коррупционной деятельности.

В течение срока дисквалификации, который продлится до 14 августа 2030 года, Иванову запрещено участвовать в матчах, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия.

В мировом рейтинге теннисист не поднимался выше 598-го места, которое занимал в 2023 году.

Ранее IIHF дисквалифицировала гендиректора ХК «Сочи» до 2029 года.