Болгарский теннисист Иванов дисквалифицирован на 5 лет за договорные матчи

По данным ITIA, с февраля по октябрь 2022 года Иванов сделал ставки на сумму более €196 тыс. После ряда подозрительных предупреждений, связанных как минимум с 11 матчами, сыгранными теннисистом с ноября 2019 года по апрель 2024 года, агентство начало расследование.