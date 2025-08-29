Кабмин изменил правила пользования авто вдовами погибших на СВО супругов

Теперь, согласно новым нормам, регистрация автомобиля может проводиться за именем супруги военнослужащего, скончавшегося в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции, отражения агрессии на российскую территорию или ликвидации вооруженных провокаций на границах РФ и приграничных регионах.