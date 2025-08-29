Кабмин изменил правила пользования авто вдовами погибших на СВО супругов

Кабмин России принял важное постановление, внесшее поправки в процедуру государственной регистрации автомобилей, предоставив вдовым супругам участников специальной военной операции и жертв вооруженных нападений особое право пользования транспортным средством умершего мужа до момента официального вступления в права наследования.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу с 31 августа. Для ГИБДД вводятся соответствующие дополнения в действующие правила регистрации машин.
Теперь, согласно новым нормам, регистрация автомобиля может проводиться за именем супруги военнослужащего, скончавшегося в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции, отражения агрессии на российскую территорию или ликвидации вооруженных провокаций на границах РФ и приграничных регионах.
Процедура требует предъявления нотариально удостоверенных свидетельств временного пользования транспортом покойного супруга или подтверждения права на владение долей имущества супругов, а также документов, подтверждающих гибель мужа.
Дополнительно установлено ограничение срока временной регистрации машины на имя вдовы, сопровождающееся обязательным условием — запрет на изменение регистрационной информации и смену собственника до получения полноценного свидетельства о наследовании автомобиля.
