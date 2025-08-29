Заочно осужденная в РФ на 26 лет наемница ВСУ из Дании обжаловала приговор

Государственную границу РФ в Суджанском районе Курской области иностранная наемница пересекла 15 ноября 2023 года. После этого она приняла участие в нападении на сотрудников погранслужбы ФСБ, российских военных и мирных жителей, а также в захвате жилых домов и железнодорожного вокзала в Судже. Йоргенсен объявлена в международный розыск.