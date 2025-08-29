Заочно осужденная в РФ на 26 лет наемница ВСУ из Дании обжаловала приговор

Наемница Вооруженных сил Украины из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно приговоренная в России к 26 годам лишения свободы, обжаловала приговор. Такая информация содержится в картотеке дел военного апелляционного суда.
Там сказано, что жалоба Йоргенсен на приговор поступила 26 августа. Дата ее рассмотрения еще не назначена.
Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил наемницу ВСУ из Дании к 26 годам колонии. По данным следствия, Йоргенсен проходила службу в составе батальона территориальной обороны Украины «Арей» и участвовала в атаке ВСУ на Курскую область.
Государственную границу РФ в Суджанском районе Курской области иностранная наемница пересекла 15 ноября 2023 года. После этого она приняла участие в нападении на сотрудников погранслужбы ФСБ, российских военных и мирных жителей, а также в захвате жилых домов и железнодорожного вокзала в Судже. Йоргенсен объявлена в международный розыск.
Ранее стало известно о создании списка наёмниц ВСУ, разыскиваемых за преступления.