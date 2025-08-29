Генсек Ермекбаев: Все главы государств ШОС подтвердили участие в саммите в Китае

Главы всех государств-членов ШОС подтвердили свое участие в предстоящем в китайском Тяньцзине саммите организации. Об этом РИА Новости сообщил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев.
«По состоянию на сегодняшний день, все лидеры государств-членов ШОС подтвердили личное участие в саммите в Тяньцзине», — сказал Ермекбаев.
По его словам, страны члены ШОС и китайская сторона тесно сотрудничают по вопросам подготовки мероприятия, которое продлится два дня: с 31 августа по 1 сентября.
Напомним, членами ШОС являются: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Китайская пресса накануне сообщала, что президент России Владимир Путин якобы преподнес Пекину приветственный подарок. Китай удивился неожиданному презенту.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время визита в Китай на саммит ШОС он намерен подарить иностранным лидерам картофель белорусских сортов.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу порекомендовал правительству Афганистана подумать о возобновлении отношений с ШОС. По его словам, стоит начать с запуска работы Контактной группы.