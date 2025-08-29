Сильная вспышка класса M произошла на Солнце

На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса М1.0. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
— Последняя вспышка произошла сегодня в 07:16 (по московскому времени) — уровень M1.0 (сильная), — говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого активность звезды снизилась, но утром в пятницу уже произошло шесть слабых вспышек класса С. Днем ранее специалисты зафиксировали четыре события уровня М и десять — уровня С, передает сайт Лаборатории.
Около 17:07 по московскому времени 26 августа специальные приборы зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности M1.0 длительностью около 45 минут.
Физик Роман Кучеров также рассказал, что в текущем году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь. Он добавил, что магнитные бури случались на протяжении всего существования планеты Земля.
Невролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Елены Мирошник рассказала «Вечерней Москве», как магнитные бури влияют на здоровье и как справиться с последствиями.