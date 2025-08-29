Автоледи на «Mazda» оказалась заблокирована в авто после ДТП в Новосибирске

Помощь мужчине, попавшему в беду, оказали сотрудники МАСС.
29 августа на Бориса Богаткова произошло серьезное ДТП, на место выезжала бригада «Вега-1». Авария произошла с участием двух транспортных средств: Mazda 6 и Toyota Noah. Об этом сообщают в пресс-службе МАСС.
В результате инцидента имеются двое раненых. Один из пострадавших оказался зажат в салоне Mazda 6. Специалисты извлекли женщину 1957 года рождения, после чего ее передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно в условиях интенсивного движения и вблизи перекрестков. Помните, что ваша безопасность и безопасность окружающих — в ваших руках! Будьте внимательны и осторожны на дорогах!