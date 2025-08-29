Автоледи на «Mazda» оказалась заблокирована в авто после ДТП в Новосибирске

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно в условиях интенсивного движения и вблизи перекрестков. Помните, что ваша безопасность и безопасность окружающих — в ваших руках! Будьте внимательны и осторожны на дорогах!