Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоледи на «Mazda» оказалась заблокирована в авто после ДТП в Новосибирске

Помощь мужчине, попавшему в беду, оказали сотрудники МАСС.

Помощь мужчине, попавшему в беду, оказали сотрудники МАСС.

29 августа на Бориса Богаткова произошло серьезное ДТП, на место выезжала бригада «Вега-1». Авария произошла с участием двух транспортных средств: Mazda 6 и Toyota Noah. Об этом сообщают в пресс-службе МАСС.

В результате инцидента имеются двое раненых. Один из пострадавших оказался зажат в салоне Mazda 6. Специалисты извлекли женщину 1957 года рождения, после чего ее передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно в условиях интенсивного движения и вблизи перекрестков. Помните, что ваша безопасность и безопасность окружающих — в ваших руках! Будьте внимательны и осторожны на дорогах!