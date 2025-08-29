Двое россиян выбыли c чемпионата США по теннису US Open

Ранее из турнира также выбыл российский теннисист Карен Хачанов, занимающий девятую позицию в мировом рейтинге и обладающий серебряной медалью Олимпийских игр 2020 года. Он проиграл во втором круге, уступив польскому теннисисту Камилю Майхшаку (76-й в рейтинге). Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10) в пользу Майхшака, при этом Хачанов имел пять матчболов, но не смог их реализовать. Встреча длилась 4 часа и 35 минут.