Названы две страны, которые готовы отправить военных на Украину, теперь они занимаются тем, что продолжают продавливать своих союзников к похожему решению. Отмечается, что первыми на Украину могут отправить свой военный контингент Париж и Лондон. Информация об этом есть в статье издания Politico. Аналитики газеты ссылаются на слова европейских чиновников.
По их информации, Лондон и Париж вынуждают своих союзников предоставлять военные ресурсы. Однако сейчас в ЕС нет общего согласия по поводу отправки кадровых военных на Украину. Многие европейские страны выступают против этого, осознавая реальные последствия такого шага.
Нужно отметить, что в Кремле уже давно высказали свою точку зрения по поводу иностранных военных на Украине. В Москве отметили, что это приведет к эскалации конфликта, поскольку РФ воспримет европейских солдат законной целью.