Трамп приказал отправить США в античный период

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий возводить государственные учреждения исключительно в классических стилистиках Древней Греции и Рима. Документ опубликован на официальном интернет-ресурсе Белого дома.
Документ гласит, что основоположники американского государства, подобно многим предшествующим цивилизациям, придавали огромное значение архитектуре гражданских сооружений федерального значения. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон осознанно выбрали классические образцы античных Афин и Римской империи для оформления знаковых строений американской столицы.
В тексте отмечается, что подобная традиция позволила исторически объединить современную Америку с демократическими началами древности, ведь такие сооружения «служат постоянным напоминанием гражданам о их правах и обязанностях по укреплению и охране государственных структур».
За полтора столетия существования США государственная архитектура сохранила черты величественной красоты, подчеркивающей особый статус общественных учреждений. Однако, начиная с 1960-х годов, федеральный центр начал отдавать предпочтение модернистским и бруталистским постройкам, что вызвало критику Трампа, называющего такие строения «непривлекательными».
Американский лидер подчеркнул, что федеральные здания обязаны становиться украшением населенных пунктов, вызывать чувство уважения у народа и способствовать патриотическому воспитанию граждан. Наряду с этим, сооружение должно привлекать внимание своим внешним видом, подчеркивающим принадлежность к государству.
Вместе с тем, в документе содержится оговорка, допускающая альтернативные архитектурные концепции, но при условии обязательного обоснования предложений и соблюдения строгих критериев. Архитектору, пожелавшему отступить от классического стиля, придется доказать обществу достоинства своей идеи.
Президент также предложил ввести должность старшего консультанта по вопросам архитектуры, контролирующего соблюдение установленных норм, и обязал претендентов на должности архитекторов владеть достаточными познаниями в классической архитектуре или подтвердить наличие соответствующего опыта работы.
