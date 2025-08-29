Агата Муцениеце высказалась о свадьбе с Петром Дрангой: «Я не могла поверить»

Актриса Агата Муцениеце поделилась своими эмоциями после свадьбы с Петром Дрангой. Она опубликовала пост на личной странице в соцсетях.
По словам Агаты, их торжество получилось очень теплым, родным и красивым. Актриса призналась, что после мероприятия проснулась рано и начала вспоминать моменты прекрасного события. Муцениеце отметила, что в тот день им благоволила даже погода, поскольку после дождя при ярком солнце появилась радуга.
«Я проснулась утром после свадьбы очень рано, в шесть утра, и прокручивала в голове все моменты этого дня и не могла поверить, что всё случилось именно так! Ну как вообще такое возможно? Это же чудо! Природа как будто показала своё благословение!» — написала Агата.
Напомним, Агата и Петр сыграли роскошную камерную свадьбу 25 августа 2025 года. Беременная актриса блистала в кутюрном платье, а ее сын Тимофей и дочь Мия от Павла Прилучного поднесли обручальные кольца. К слову, экс-супруг Муцениеце Павел Прилучный вместе с женой Зепюр Брутян публично поздравил артистку с важным событием. Об этом сообщает Super.