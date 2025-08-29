Агата Муцениеце высказалась о свадьбе с Петром Дрангой: «Я не могла поверить»

«Я проснулась утром после свадьбы очень рано, в шесть утра, и прокручивала в голове все моменты этого дня и не могла поверить, что всё случилось именно так! Ну как вообще такое возможно? Это же чудо! Природа как будто показала своё благословение!» — написала Агата.