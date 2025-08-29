Ричмонд
Клещи продолжают активно атаковать жителей Красноярского края

В Красноярском крае за прошедшую неделю к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились 126 жителей, что на 13 больше, чем за предыдущую.

Статистикой поделились в Роспотребнадзоре.

По данным эпидемиологов, в текущем сезоне встречи с клещами не прошли бесследно для 419 жителей края: из них 223 заболели клещевым вирусным энцефалитом, 175 — клещевым боррелиозом, 19 — сибирским клещевым тифом, 2 — эрлихиозом.

«Невзирая на погодные условия, клещи не отступают», — предупреждают в Роспотребнадзоре и напоминают о важности соблюдения мер профилактики.

Отметим, обычно под конец лета и в начале осени на территории почти всей России наблюдается второй пик активности клещей. Период с августа по сентябрь называют «грибным сезоном», в это время возрастает риск нападения клещей, так как они продолжают активничать до устойчивого похолодания.