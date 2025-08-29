Клещи продолжают активно атаковать жителей Красноярского края

Отметим, обычно под конец лета и в начале осени на территории почти всей России наблюдается второй пик активности клещей. Период с августа по сентябрь называют «грибным сезоном», в это время возрастает риск нападения клещей, так как они продолжают активничать до устойчивого похолодания.