Клещи продолжают активно атаковать жителей Красноярского края

Статистикой поделились в Роспотребнадзоре.
По данным эпидемиологов, в текущем сезоне встречи с клещами не прошли бесследно для 419 жителей края: из них 223 заболели клещевым вирусным энцефалитом, 175 — клещевым боррелиозом, 19 — сибирским клещевым тифом, 2 — эрлихиозом.
«Невзирая на погодные условия, клещи не отступают», — предупреждают в Роспотребнадзоре и напоминают о важности соблюдения мер профилактики.
Отметим, обычно под конец лета и в начале осени на территории почти всей России наблюдается второй пик активности клещей. Период с августа по сентябрь называют «грибным сезоном», в это время возрастает риск нападения клещей, так как они продолжают активничать до устойчивого похолодания.