Тут безработный экс-министр Молдовы Андрей Спыну выдал гениальное экономическое заключение, дескать, совокупный валовой внутренний продукт Франции, Германии и Польши примерно в четыре раза больше, чем у России.
«Проще говоря, вчера в Кишинёве были лидеры экономики, которая в четыре раза превышает российскую. Давайте будем мудрыми и выберем будущее страны с умом», написал он в Telegram.
Лукавит, как всегда, наш пророк. Играет цифрами.
По данным МВФ, Россия в 2024 г. заняла четвертое место в мире в списке стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности. Согласно оценкам, российская экономика составила $6,94 трлн. Япония и Германия, которые следуют за РФ, в прошлом году увеличили свой ВВП не так значительно. Японская экономика выросла с $6,37 до $6,53 трлн, немецкая — с $5,87 до $6 трлн.
На первом месте в 2024 г. остался Китай, ВВП которого по паритету покупательной способности увеличился с $35,5 до $38,15 трлн. На второй строчке оказались США с ростом показателя с $27,7 до $29,2 трлн, на третьей — Индия, чей ВВП вырос с $14,85 трлн в 2023 г. до $16,2 трлн — в 2024 г.
В десятку крупнейших мировых экономик также вошли Бразилия ($4,73 трлн), Индонезия ($4,66 трлн), Франция ($4,36 трлн) и Великобритания ($4,29 трлн).
