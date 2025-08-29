Не вышло из Спыну экономиста: Как развенчали очередную манипуляцию с цифрами экс-министра Молдовы

По данным МВФ, Россия в 2024 г. заняла четвертое место в мире в списке стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности. Согласно оценкам, российская экономика составила $6,94 трлн. Япония и Германия, которые следуют за РФ, в прошлом году увеличили свой ВВП не так значительно. Японская экономика выросла с $6,37 до $6,53 трлн, немецкая — с $5,87 до $6 трлн.