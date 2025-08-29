Ричмонд
В трех домах, пострадавших от атаки БПЛА в Ростове, восстановили газ

С 29 августа на базе школы № 55 в Ростове будет работать оперативный штаб.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону восстановили газоснабжение в трех жилых домах, пострадавших от атаки беспилотника. Газ полностью вернули в дома по улице Московской, 31, переулку Халтуринскому, 22 и улице Темерницкой, 24. Об этом сообщила глава Ленинского района города Юлия Мищук.

Напомним, что инцидент произошел вечером 26 августа в центре города, на пересечении переулка Халтуринского и улицы Московской. Фрагменты дрона упали на кровлю одного из зданий, вызвав возгорание.

Для координации восстановительных работ на базе школы № 55 с 29 по 31 августа работает оперативный штаб под руководством главы Ленинского района Юлии Мищук. Специалисты уже проводят необходимые замеры для замены окон и ремонта фасадов в поврежденных домах.

