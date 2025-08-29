Веди себя прилично: Россиянам рассказали, почему теперь не все смогут снять наличные

«В качестве нетипичного поведения при совершении операции может рассматриваться снятие денег в ночное время, снятие крупных сумм, неоднократные запросы на выдачу средств, или если клиент снимает деньги способом, которым никогда не пользовался — например, обычно использует банковскую карту, а в этот раз воспользовался QR-кодом», — сказала она.