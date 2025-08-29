Веди себя прилично: Россиянам рассказали, почему теперь не все смогут снять наличные

«В качестве нетипичного поведения при совершении операции может рассматриваться снятие денег в ночное время, снятие крупных сумм, неоднократные запросы на выдачу средств, или если клиент снимает деньги способом, которым никогда не пользовался — например, обычно использует банковскую карту, а в этот раз воспользовался QR-кодом», — сказала она.
По словам эксперта, банки будут обращать внимание не только на суммы, но и на сопутствующую активность. Подозрения вызовут звонки и сообщения от незнакомых номеров, смена телефона для авторизации, наличие вредоносного ПО на устройстве или серия отказов при вводе ПИН-кода.
Кроме того, у россиян появится возможность назначить доверенное лицо для подтверждения операций по снятию или переводу. На согласование будет даваться до 12 часов, а отменить услугу можно лишь через сутки после подачи заявления.
Ранее сообщалось, что о рекордных объёмах незаконного перемещения наличных через границу России. Только за первое полугодие 2025 года было зафиксировано более 6,3 тысячи случаев на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей — это максимальный показатель за весь период наблюдений.