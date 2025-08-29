Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр Воронежа и Шилово свяжет новый автобусный маршрут

С 1 сентября в столице Черноземья заработает новый автобусный маршрут № 83 «Микрорайон Шилово — Ж/д Вокзал “Воронеж-1”. Правда, он будет временным.

Источник: пресс-служба мэрии Воронежа

Об этом 28 августа рассказали в региональном министерстве промышленности и транспорта.

Данное мероприятие связано с запросом жителей микрораойна Шилово улучшить транспортное обслуживание и увеличить количество автобусов идущих в этом направлении.

Маршрут № 83 будет обслуживать местных жителей до тех пор, пока город не приобретет автобусы большого класса для маршрутов № 23 и № 24.

Маршрут будет обслуживаться шестью автобусами большого класса, которые проследуют по улицам: Теплоэнергетиков — Острогожская — Краснознаменная — Кирова — проспект Революции — Феоктистова — Кольцовская — площадь генерала Черняховского.

Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что дополнительный вечерний рейс появится у воронежского автобуса № 366а.