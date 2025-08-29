Центр Воронежа и Шилово свяжет новый автобусный маршрут

Об этом 28 августа рассказали в региональном министерстве промышленности и транспорта.
Данное мероприятие связано с запросом жителей микрораойна Шилово улучшить транспортное обслуживание и увеличить количество автобусов идущих в этом направлении.
Маршрут № 83 будет обслуживать местных жителей до тех пор, пока город не приобретет автобусы большого класса для маршрутов № 23 и № 24.
Маршрут будет обслуживаться шестью автобусами большого класса, которые проследуют по улицам: Теплоэнергетиков — Острогожская — Краснознаменная — Кирова — проспект Революции — Феоктистова — Кольцовская — площадь генерала Черняховского.
Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что дополнительный вечерний рейс появится у воронежского автобуса № 366а.