Российская телеведущая раскрыла, когда может состояться ее свадьба

Телеведущая Анфиса Чехова в беседе с Teleprogramma.org раскрыла, когда может состояться ее свадьба с продюсером Александром Златопольским.
Собеседница издания указала, что у нее только случилась помолвка, и она хочет насладиться этим моментом. Чехова подчеркнула, что о свадьбе они с ее избранником еще не думали и не решали ничего — ни месяц, ни место, ни время, ни как она будет проходить. Телеведущая отметила, что она не из тех женщин, которые заранее придумывают сценарий своей свадьбы.
Чехова обратила внимание на то, что скоро 1 сентября, ее ребенок идет в новую школу, и они также переезжают в новый дом. По словам собеседницы издания, сейчас у нее такое количество проектов как рабочих, так и жизненных, что о свадьбе попросту нет возможности подумать.
Тем не менее телеведущая уверена, что торжество состоится не зимой. Она пояснила, что не хочет выходить замуж в холоде. Чехова полагает, что свадьба будет ближе к весне или к лету следующего года.
