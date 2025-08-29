Завещание Майи Плисецкой и Родиона Щедрина исполнят в скором времени

Майя Плисецкая и Родион Щедрин впервые встретились в 1955 году на приёме в доме Лили Брик. После нескольких лет встреч и отношений они приняли решение сочетаться браком. Пара оформила брак осенью 1958 года и прожила вместе более пятидесяти лет, отметив в 2015 году 57-ю годовщину свадьбы. У супругов не было детей.