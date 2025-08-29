Великий композитор и муж великой балерины: как жил и творил Родион Щедрин

Особое место в биографии Щедрина занимает его брак с балериной Майей Плисецкой. Их познакомила Лиля Брик в 1955 году, но роман начался лишь спустя три года — во время совместной работы над балетом «Конек-Горбунок». Изначально Щедрин не торопился оформлять отношения с Плисецкой. Позже композитор делился, что от руководства поступали предупреждения следующего характера: «Надеюсь, вы не планируете жениться на ней. Это может повредить вашей репутации. Подумайте об этом». Впоследствии, устав от неопределенности, Плисецкая сама сделала предложение Щедрину, и он не стал возражать. В 1958 году пара официально зарегистрировала свой брак в загсе. Их союз длился 57 лет, вплоть до смерти Плисецкой в 2015 году.