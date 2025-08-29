Великий композитор и муж великой балерины: как жил и творил Родион Щедрин

В творческом багаже Щедрина — десятки крупных сочинений.
Выдающийся композитор Родион Щедрин скончался 29 августа. О смерти мэтра сообщил Большой театр, подчеркнув, что уход Щедрина — невосполнимая утрата для всей мировой культуры. Родион Константинович прожил 92 года, оставив после себя богатое музыкальное наследие, а также историю большой любви и творческого союза с балериной Майей Плисецкой. Подробнее о жизни композитора — в материале URA.RU.
Детство и юность.
Щедрин прославился как один из самых ярких представителей поколения шестидесятниковФото: Илья Питалев/РИА Новости.
Родион Щедрин родился в Москве 16 декабря 1932 года — в один день с Людвигом ван Бетховеном, что сам композитор считал символичным. В его семье музыка всегда была в почете: отец, Константин Михайлович, окончивший Московскую консерваторию, стал педагогом, а мать, Конкордия Ивановна, работала в планово-экономическом отделе Большого театра.
Детские годы Щедрина пришлись на тяжелое военное время. Семья была эвакуирована в Куйбышев, где мальчик пережил лишения и даже попытался попасть на фронт, солгав о возрасте. Однако вмешательство родственников вернуло его к мирной жизни и учебе. После войны Щедрин поступил в хоровое училище имени Александра Свешникова, а затем — в Московскую консерваторию, где учился сразу на двух факультетах: фортепианном и композиторском. Как отмечал Родион Константинович, в детстве он не проявлял интереса к музыке. Отец с помощью хитрости убеждал сына заниматься — он обещал ему поход на рыбалку после уроков.
Первые шаги в музыке и становление композитора.
«Конек-Горбунок» долгое время был украшением репертуара театра имени СтаниславскогоФото: Алексей Даничев/РИА Новости.
Уже на четвертом курсе консерватории Щедрин стал членом Союза композиторов, а впоследствии возглавил эту организацию, следуя принципам Дмитрия Шостаковича — помогать молодым музыкантам. В 1959 году он окончил аспирантуру, к этому времени уже был автором балета «Конек-Горбунок» и Первой симфонии.
В 1960-е годы Щедрин прославился как один из самых ярких представителей поколения шестидесятников — эпохи, когда в искусстве ценились индивидуальность и отказ от догм. Его «Кармен-сюита», написанная всего за 20 дней для Майи Плисецкой, стала классикой мирового балета. Щедрин не боялся экспериментировать: заменил традиционный симфонический оркестр на ударные и струнные инструменты, что придало знакомой музыке новое звучание.
Творческие достижения: от балетов до опер.
В творческом багаже Щедрина — десятки крупных сочинений: балеты, оперы, симфонии, хоровые произведения. Среди наиболее известных — опера «Не только любовь», Вторая симфония, концерт «Озорные частушки», балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». Особое место в его творчестве занимает опера «Мертвые души» по Гоголю, где он вновь проявил себя как новатор, введя второй камерный хор вместо скрипок.
Щедрин активно сотрудничал с поэтом Андреем Вознесенским («Поэтория»), дирижерами Михаилом Плетневым, Валерием Гергиевым, а также с ведущими театрами России и Европы. В 1990-е годы он написал оперу «Лолита» по Набокову, которая впервые была поставлена в Стокгольме, а затем в Перми. В числе последних крупных сочинений — опера «Левша», созданная специально для Мариинского театра.
Личная жизнь: история любви с Майей Плисецкой.
В своих мемуарах оба делились воспоминаниями о совместной жизниФото: Алексей Даничев/РИА Новости.
Особое место в биографии Щедрина занимает его брак с балериной Майей Плисецкой. Их познакомила Лиля Брик в 1955 году, но роман начался лишь спустя три года — во время совместной работы над балетом «Конек-Горбунок». Изначально Щедрин не торопился оформлять отношения с Плисецкой. Позже композитор делился, что от руководства поступали предупреждения следующего характера: «Надеюсь, вы не планируете жениться на ней. Это может повредить вашей репутации. Подумайте об этом». Впоследствии, устав от неопределенности, Плисецкая сама сделала предложение Щедрину, и он не стал возражать. В 1958 году пара официально зарегистрировала свой брак в загсе. Их союз длился 57 лет, вплоть до смерти Плисецкой в 2015 году.
Щедрин писал для жены балеты, которые продлевали ее сценическую жизнь. Плисецкая называла мужа своим гением и музой, а он признавался, что ежедневно дарил ей цветы. В их семье не было детей — балерина опасалась, что материнство помешает ее карьере, и композитор поддержал ее выбор. Вокруг знаменитой пары ходило множество слухов — им приписывали романы, обсуждали их отношения и дружбу с зарубежными артистами. В своих мемуарах оба делились воспоминаниями о совместной жизни, подчеркивая, что их связывала не только любовь, но и глубокое творческое взаимопонимание.
В последние годы жизни композитор жил в Германии, лишь изредка навещая РоссиюФото: Алексей Дружинин/РИА Новости.
Жизнь за границей и признание на родине.
С конца 1980-х годов Щедрин часто работал за рубежом, особенно в Германии, однако всегда оставался тесно связан с Россией. Его произведения регулярно исполнялись на крупнейших сценах страны, а юбилейные даты отмечались масштабными фестивалями и премьерами. В 2022 году, к 90-летию композитора, телеканалы подготовили специальные программы, а оркестры вновь исполнили его сочинения.
В 2023 году Щедрин передал в фонд Музея музыки свои рукописи, включая последнее оркестровое сочинение — «Приключения обезьяны». В последние годы жизни композитор жил в Германии, лишь изредка навещая Россию и любимую дачу в Прибалтике.
Последние годы и уход из жизни.
В последние годы жизни Родион Щедрин редко появлялся на публике, но его музыка продолжала звучать на лучших сценах России и мира. В 2024 году прошла опера «Не только любовь» в Московском музыкальном театре, а в декабре — концерт «Поэтория» в Мариинском театре. 29 августа 2025 года композитора не стало. Большой театр выразил соболезнования родным и поклонникам, подчеркнув, что вклад Щедрина в мировое искусство невозможно переоценить.